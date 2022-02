FORMELLO - Lazio, assenti Acerbi e Lazzari: Sarri prepara l'assalto al Porto

FORMELLO - Le prove tattiche anti-Porto scatteranno domani. Oggi alla ripresa degli allenamenti Sarri ha diviso la rosa in due gruppi: da una parte i titolari di sabato (lavoro tecnico e allunghi), dall'altra tutto il resto della squadra, che ha svolto un lavoro di forza prima della partita a spazi ridotti (a cui hanno partecipato anche Milinkovic, Leiva e Luis Alberto). Gli unici assenti sono Acerbi e Lazzari. Il centrale ci prova per giovedì, ha smaltito definitivamente la lesione di secondo grado al flessore, ma il recupero è complicato e non può rischiare un'altra ricaduta dopo quella del 6 gennaio con l'Empoli. Si deciderà in extremis, però il rientro potrebbe avvenire domenica contro l'Udinese. Da valutare le condizioni dell'esterno, uscito contro il Bologna per un problema muscolare alla coscia destra: lo stiramento è scontato, Sarri si augura che non sia di secondo grado e che possa rimettersi a disposizione nel giro di 15-20 giorni. Si attendono i responsi degli esami strumentali. Giovedì, vista la squalifica in campionato, Leiva e Luis Alberto dovrebbero essere confermati con Milinkovic, per poi lasciare il posto a Cataldi e Basic contro l'Udinese. Immobile ok, ha svolto la seduta di oggi regolarmente: la botta al piede è un lontano ricordo.