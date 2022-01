FORMELLO - Lazio, assenze improvvise: in 4 non si allenano

FORMELLO - Allenamenti pomeridiani, oltre ad Acerbi e Akpa Akpro ci sono 4 assenze inaspettate: nel pomeriggio non si vedono in campo André Anderson, Hysaj, Basic e Reina. Dita incrociate, c'è il timore che possa c'entrare il Covid: si vedrà domani se torneranno ad allenarsi e potranno essere utilizzati per la partita con la Salernitana. Oggi Sarri ha aggregato i baby Furlanetto, Floriani Mussolini e Bertini per mandare avanti le prove in vista di sabato. Le esercitazioni tattiche sono scattate dopo il giro di tamponi nel centro sportivo, la lunga analisi video e il riscaldamento, caratterizzato da torello, balzi e skip. Le possibili scelte dell'allenatore dipenderanno dai forfait a cui dovrà far fronte. A centrocampo in caso di stop tornerebbe Luis Alberto nel blocco dei titolari. In difesa, con Hysaj a rischio e Radu già impiegato al centro in coppia con Luiz Felipe, potrebbe ritrovare la maglia Lazzari. La rifinitura è prevista per domani pomeriggio, si tireranno le somme sui possibili convocati. Akpa Akpro avrà bisogno di almeno un'altra settimana prima di riaggregarsi: non sta partecipando alla Coppa d'Africa, il Covid l'ha colpito a fine 2021 causandogli una brutta polmonite. Acerbi, invece, è alle prese con una lesione al flessore di secondo grado. Bisognerà superare la prossima sosta di campionato per ritrovarlo tra le opzioni possibili.