FORMELLO - Lazio, Baroni fa scattare le prove: ecco il piano, Isaksen in pole

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Il derby si avvicina, non c’è tempo da perdere. Baroni fa scattare le prove tattiche con i calciatori a disposizione, la formazione che presenterà al derby non è un segreto e ricalcherà quasi per intero l’undici schierato nel big match con l’Atalanta. Un solo cambio previsto, il ritorno di Isaksen al posto di Tchaouna. Il resto delle scelte non è in discussione. Stessa difesa con la coppia Gila-Romagnoli al centro, Marusic e Tavares terzini. Lazzari è fermo dalla trasferta di Lecce per un fastidio muscolare, non si è allenato in gruppo neanche stamattina.

Stesso discorso Patric, non ancora riaggregato. Vecino e Pedro sono out. L'uruguaiano ne avrà fino a marzo inoltrato. Anche lo spagnolo non recupererà in tempo dalla lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Qualche chance di recupero (ridotta) ce l’ha Noslin, bloccato dal trauma contusivo-distorsivo rimediato al Via del Mare, appena dopo il suo ingresso. Alla partita mancano soltanto due sedute, quella di domani mattina alle 11 e la rifinitura di sabato alle 16.

La Lazio potrebbe comunicare a breve l’allenamento che svolgerà a porte aperte, consentendo ai tifosi di raggiungere Formello per caricare la squadra in vista della gara più attesa. C’è poco da nascondere, infatti, a livello di identità. Baroni confermerà il 4-3-3 preferendo di nuovo Dele-Bashiru a Dia. Il nigeriano completerà il centrocampo con Rovella e Guendouzi. In attacco Castellanos supportato da Zaccagni e da Isaksen, oggi testato sulla fascia destra.