FORMELLO - Lazio, è tornato Acerbi. Ma Sarri è scoperto davanti...

FORMELLO - Riecco Acerbi, mancava da un mese e mezzo preciso. Il difensore centrale stamattina ha svolto l’allenamento coi compagni, ha smaltito finalmente la lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra rimediata contro l’Empoli il 6 gennaio. Si trattò di una ricaduta, per questo il suo rientro non è stato affrettato. Ora tocca a Sarri decidere se impiegarlo o meno dal primo minuto nel ritorno con il Porto. Ci sono altre due sedute prima di tirare le somme, vanno fatte valutazioni sulle sue condizioni fisiche, se darà garanzie affiancherà Luiz Felipe al posto di Patric. Il tecnico biancoceleste, giovedì, dovrà fare i conti soprattutto con le assenze in attacco. Reparto cortissimo in questo momento. Immobile non si è ancora rivisto in campo, è fermo da mercoledì scorso per febbre, la Lazio non ha dato comunicazioni sul suo stato di salute. Il tempo stringe, la speranza è che possa riaggregarsi mercoledì oppure unirsi alla squadra direttamente il giorno della partita.

PROBLEMI DAVANTI. Ciro e non solo, Zaccagni non ci sarà per squalifica. E ieri, contro l’Udinese, si è bloccato Pedro per un infortunio alla caviglia sinistra. Si attendono aggiornamenti sull’entità del problema, ma il suo forfait con il Porto è scontato. Insomma, Felipe Anderson è l’unico sicuro della maglia. Si tengono pronti gli altri calciatori offensivi, Cabral in primis, utilizzato una volta sostituito lo spagnolo. Stamattina i titolari impiegati alla Dacia Arena hanno svolto una sgambata di scarico, per gli altri allenamento tecnico e allunghi di 50 metri. Ai box c’è Lazzari, ne avrà almeno per un altro mese, ha riportato uno stiramento di secondo grado al flessore destro. A centrocampo si rivedrà sicuramente Luis Alberto, in regia ballottaggio tra Leiva e Cataldi.