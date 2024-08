FORMELLO - Lazio, il confronto e l’allenamento: Marusic ok

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Seduta prevista alla 10, la squadra entra in campo però circa un’ora e un quarto dopo. A Formello è stato analizzato il ko con l’Udinese, bisogna ripartire forte contro il Milan, soprattutto a livello caratteriale. Ai box, oltre a Gila, è finito Pellegrini per l’incidente stradale di venerdì (12 punti di sutura all’altezza della tibia). Casale, sostituito all’intervallo sabato pomeriggio, è rimasto a riposo come già successo nella sgambata di ieri. Con i rossoneri toccherà a Patric affiancare Romagnoli, pure da loro si attendono risposte diverse rispetto all’ultima prestazione. Tornato in gruppo Marusic, il montenegrino era stato gestito alla ripresa. Le scelte anti-Fonseca cominceranno a concretizzarsi nei prossimi giorni. Tavares e Castrovilli, nemmeno entrati al Bluenergy Stadium, sperano almeno nell’utilizzo in corsa. Per il portoghese si tratterebbe dell’esordio ufficiale, non è scontato che arrivi prima della sosta.