FORMELLO - Lazio, Immobile ci prova: parte in gruppo, Pedro l'alternativa

FORMELLO - Immobile ci prova fino all’ultimo. Ecco l'escalation della sua rifinitura: riscaldamento a parte, l’inizio delle prove tattiche seguite da bordo campo, poi in campo con il fratino arancione come centravanti in mezzo a Felipe Anderson e Moro. Formazioni mischiate, ma la notizia è un’altra: la porzione di seduta svolta in gruppo da parte di Ciro. Nella fase finale della sgambata si è alternato con Muriqi. Domani effettuerà nuovi controlli strumentali, si vedrà se daranno il via libera al suo impiego. Esistono dei rischi sul suo utilizzo, sta cercando di smaltire l’infortunio al polpaccio sinistro, zona delicatissima. La carta di riserva (testata durante tutta la sosta) è rappresentata da Pedro falso nueve, schierato al centro dei tridente nella squadra dei celesti. Lo spagnolo è pronto a tornare sulla sinistra in caso di miracolo da parte di Immobile. A quel punto ne farebbe le spese Zaccagni.

BIG MATCH. I dilemmi sono in attacco, le altre scelte sembrano relativamente scontate. A centrocampo Cataldi in pole su Leiva, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto. Basic destinato alla panchina. In difesa è out Marusic (positivo al Covid, è ancora in Serbia), sulle fasce tocca a Lazzari - recuperato dalla lesione al polpaccio - e Hysaj, pronto a traslocare a sinistra. In mezzo Luiz Felipe e Acerbi, la coppia titolare. In porta Reina, padrone dei pali in campionato. Per lui sarà la 50esima gara in biancoceleste.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Escalante, Leiva, Akpa Akpro, Basic, Romero, Moro, Zaccagni, Muriqi. All.: Sarri.