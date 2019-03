FORMELLO - Lazio, Inzaghi senza i nazionali: Patric e Correa in gruppo

FORMELLO - Secondo allenamento settimanale per la Lazio. A Formello c’è chi mette benzina nelle gambe e chi ricarica le batterie. Inzaghi guida il gruppo senza i sei nazionali (Bastos, Badelj, Immobile, Marusic, Milinkovic e Pedro Neto) e quei calciatori che svolgono sedute a parte. Tra questi Berisha e Luis Alberto: per lo spagnolo lavoro insieme a Ruben Pons Aliaga, il suo fisioterapista di fiducia. Semplice gestione delle forze.

GESTIONE. Ieri, alla ripresa, era rimasto a riposo Correa, oggi pomeriggio coi compagni per le esercitazioni tecniche, di forza e le partitelle a campo ridotto. Stesso discorso per Patric. Aggregati i Primavera Silva e Bianchi. La ripresa è fissata per domani mattina, sabato potrebbe essere organizzata un’amichevole con i baby di Bonacina (anche il loro campionato è fermo). Poi 48 ore di riposo: da martedì si comincerà a preparare la trasferta di San Siro con l’Inter.