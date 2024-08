FORMELLO - Lazio, l'Udinese nel mirino: Castrovilli ok, Baroni pensa a un cambio...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Consumato il penultimo allenamento prima della partenza per Udine. Si è riaggregato Castrovilli, ieri rimasto gestito e rimasto a riposo. Gila, out per una lesione muscolare, rimane l’unico indisponibile per sabato. Baroni tirerà le somme domani mattina durante la rifinitura, ci sono almeno un paio di ballottaggi, il primo riguarda la regia. Il dubbio è tra Rovella e Vecino: stavolta potrebbe spuntarla l’uruguaiano, utilizzato tra Guendouzi e Dele-Bashiru nella ripresa contro il Venezia.

Davanti potrebbe essere confermato il tridente con Noslin e Zaccagni ai lati di Castellanos, scatenato all’esordio. In difesa migliorano le condizioni di Tavares, il portoghese però potrebbe nuovamente partire dalla panchina e puntare alla titolarità per il big match con il Milan. Lazzari e Marusic, al momento, sembrano favoriti sull’ex Arsenal e Pellegrini. Romagnoli è sicuro del posto, Patric prova a insidiare Casale per formare la coppia centrale.