FORMELLO - Lazio, la ripresa: Luis Alberto coi titolari, ma in palestra...

FORMELLO - Ripresa al Fersini per la Lazio. I titolari anti-Inter in palestra, gli altri in campo per la seduta tecnica, saltata da Luis Alberto (ieri entrato nel secondo tempo) e dall'infortunato Acerbi (problema al flessore della coscia sinistra). Akpa Akpro è l'altro assente, impegnato con la Costa d'Avorio in Coppa d'Africa. Gruppo ristretto, quindi, formato da Lazzari, Patric, Vavro, Kamenovic, André Anderson, Leiva, Jony, Romero, Muriqi, Raul Moro e Zaccagni. Per loro torello di riscaldamento, esercitazioni atletiche, possesso palla e partitella a spazi ridotti. Nei prossimi giorni comincerà la preparazione alla trasferta di Salerno (sabato alle 18), Sarri avrà a disposizione gli stessi interpreti di San Siro, potrebbe pure riproporre in blocco la formazione vista a Milano. Radu non ha sfigurato al centro della difesa e viaggia verso la conferma, a centrocampo prova il rilancio Luis Alberto (per Basic), mentre Zaccagni prova a sfilare la maglia a Felipe Anderson. Troppo presto per decifrare le intenzioni del tecnico biancoceleste, ieri comunque soddisfatto (almeno stando alle sue dichiarazioni postgara) della prestazione della squadra.