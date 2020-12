FORMELLO - Lazio, la ripresa: Luiz Felipe ok, scarico per i titolari

FORMELLO - Allenamento anticipato alla mattina. Alle 12 ci sono i calciatori non impiegati ieri a Dortmund, tutti gli altri rimangono in palestra per lo scarico. L’unico titolare che si vede in campo è Luis Alberto: breve differenziato in scarpe da ginnastica e poi in panchina con il mate ad assistere alla sgambata leggera dei compagni. Lavoro al chiuso anche per Caicedo, che alla vigilia della sfida con il Borussia si era fermato per un risentimento all’adduttore (poi comunque è stato utilizzato e ha dato segnali positivi nella ripresa). Potrebbe anche giocare titolare con lo Spezia e affiancare Immobile al posto di Correa. Finora il Tucu è stato sempre schierato dall’inizio. Ok Luiz Felipe, stamattina ha svolto la seduta in gruppo e viaggia verso il ritorno nel blocco dei titolari in campionato (dipende dalle risposte della caviglia, dolorante fino al weekend scorso). Come lui Radu, rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti in Champions. Domani pomeriggio la rifinitura, è previsto soltanto un altro allenamento prima della partenza per l’anticipo di sabato. Inzaghi non avrà a disposizione Lulic e Muriqi, oggi erano aggregati i giovani Franco, Czyz, Ndrecka e Moro.