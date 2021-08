FORMELLO - Lazio, lavori tecnico-tattici: Correa in gruppo, Nesta osserva

Puntualissima la Lazio nel pomeriggio. Alle 17.45 in punto la squadra entra in campo, dove mister Maurizio Sarri intrattiene un breve discorso introduttivo al gruppo. Presenti sia il Tucu Correa (sempre al centro delle voci di calciomercato) che Luis Alberto (aveva saltato l'amichevole di sabato scorso), assente invece Danilo Cataldi. A bordo campo ad assistere c'è ancora Alessandro Nesta, che segue molto attentamente il lavoro di Sarri. La sessione inizia con un'attivazione muscolare che si trasforma in un'esercitazione di possesso palla e pressing: due torelloni in cui deve essere evitata la prima pressione. Nel mentre i portieri iniziano il loro lavoro a parte con Nenci e Grigioni. In seguito fase tattica e poi partitella a campo ridotto. Ritmi altissimi, si gioca massimo a due tocchi, con la durata divisa in quattro tempi. Alle 19.00 la squadra rientra negli spogliatoi, mentre Raul Moro e Luka Romero si fermano a calciare i rigori a Pepe Reina. Appuntamento a domani, la vigilia di Lazio - Sassuolo, ultima amichevole pre-campionato.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA POSIZIONE DI LOTITO

CALCIOMERCATO LAZIO, TORNA DI MODA PEREIRA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE