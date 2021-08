Calciomercato Lazio, torna di moda il nome di Andreas Pereira: i dettagli

La Lazio è alla ricerca di un esterno di attacco, due nel caso di cessione di Correa. Se il Tucu sembra sempre più vicino all'Inter, per i biancocelesti si sta complicando l'affare Kostic a causa degli slot da extracomunitario. Ecco dunque che la società sta pensando a delle piste alternative per accontentare Sarri in queste ultime settimane di calciomercato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei è tornato di moda il nome di Andreas Pereira. Il giocatore, rientrato al Manchester United, tornerebbe volentieri alla Lazio dove con il nuovo modulo potrebbe esprimere meglio le sue caratteristiche rispetto alla passata stagione. Il brasiliano gradirebbe un acquisto a titolo definitivo ma nella Capitale tornerebbe solo in prestito.

ALTERNATIVE - Non solo Pereira, i profili low cost adocchiati per il ruolo di esterno di attacco sono diversi. Ribery e Callejon restano sullo sfondo come possibili alternative nonostante la carta d'identità non sia dalla loro parte, ma sarebbero d'aiuto anche per la crescita dei giovani Moro e Romero. Shaqiri sta ultimando il suo passaggio al Lione mentre Brekalo e Orsolini restano due piste percorribili. Per questi ultimi due servirebbe uno sforzo economico ma sarebbe un investimento anche per il futuro considerando che si tratta rispettivamente di un classe '98 e di un classe '97.