Calciomercato Lazio, si complica Kostic: Kamenovic destinato a restare

RASSEGNA STAMPA - Sembrava tutto fatto per Filip Kostic ma l'operazione è più complicata del previsto. Per concretizzare l'arrivo del serbo nella Capitale è necessario liberare un posto da extracomunitario nella lista e i due slot disponibili sono attualmente occupati da Felipe Anderson e Kamenovic. Il sacrificio di quest'ultimo, da piazzare momentaneamente in qualche squadra, non appare così scontato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei arrivano segnali che confermano la sua permanenza alla Lazio e questo esclude per forza di cose l'acquisto di Kostic. I prossimi giorni saranno decisivi per capire meglio le strategie della società ma Lotito e Tare potrebbero dover virare su un altro obiettivo per l'esterno d'attacco, anche se l'obiettivo principale resta il giocatore dell'Eintracht se Kamenovic non dovesse essere confermato.

