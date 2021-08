Calciomercato Lazio, cena Marotta-Lucci con Correa nel menù: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Cena finita tra Lucci e Marotta, sul piatto il futuro di Joaquin Correa che è entrato nel mirino nerazzurro su richiesta di Simone Inzaghi. Al termine dell'incontro, l'ad dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Proveremo ad accontentare Inzaghi", ha detto.

Cena in corso, in un ristorante del centro di Milano, tra Alessandro Lucci e Giuseppe Marotta. Lo rivela Sportitalia. Molto probabile che tra l'agente e l'ad dell'Inter si parli di Joaquin Correa, può essere l'argentino il piatto forte della serata. Ieri c'era stato un primo approccio tra la Lazio e l'Inter, ma s'è registrata una certa distanza tra le parti. Lotito vorrebbe 35 milioni più bonus, mentre l'Inter per ora non si spinge oltre i 25 milioni più bonus. Correa è una espressa richiesta di Simone Inzaghi che vorrebbe ritrovare il Tucu dopo i tre anni insieme in biancoceleste. Fosse per l'allenatore piacentino, quindi, Correa sarebbe già ad Appiano, ma c'è da convincere proprio Marotta e Ausilio che preferirebbero investire su una prima punta come Zapata. I dirigenti considerano Lautaro una seconda punta, come Sanchez, mentre Dzeko e Zapata completerebbero il reparto. Per Inzaghi, invece, Lautaro può muoversi tranquillamente da nove, così ecco che preferirebbe avere con sé una seconda punta. A Lucci il compito di convincere definitivamente Marotta e poi cercare di trovare una quadra tra i due club. Compito non semplice, ma il tempo comincia a stringere...