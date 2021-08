Calciomercato Lazio, Marotta: "Correa? Cercheremo di accontentare Inzaghi"

Una cena per cercare di fare passi avanti in una trattativa complessa. Marotta ha incontrato l'agente di Correa, Alessandro Lucci, s'è parlato dell'argentino che è l'uomo indicato da Simone Inzaghi per completare l'attacco nerazzurro. Se i dirigenti interisti preferirebbero Zapata, il tecnico piacentino ha indicato il Tucu come profilo da andare a prendere. L'ad dell'Inter è stato intercettato dagli inviati di Sportitalia all'uscita dal ristorante nel quale ha cenato con Lucci: "Correa? Non rispondiamo, lo sapete", ha provato a glissare Marotta. L'ex ad della Juventus, però, incalzato dai colleghi ha detto sorridendo: "Correa è un pupillo di Inzagh? Eh, voi che dite...", ha detto sorridendo. Per poi concludere: "Cercheremo di accontentare il nostro allenatore". C'è distanza con la Lazio. Lotito, nel primo approccio con l'Inter, ha chiesto 35 milioni più cinque di bonus, mentre i nerazzurri si sono fermati a un'offerta da 25 milioni più cinque di bonus. Distanza ampia, a Lucci il compito di mediare.

Pubblicato l'11/8