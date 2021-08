Calciomercato Lazio, Lotito: "Indice liquidità? Nessuna preoccupazione..."

RASSEGNA STAMPA - Tifosi e addetti ai lavori della Lazio ormai da più di un anno fanno i conti con un pericoloso rivale: l'indice di liquidità. Il rapporto tra costi e ricavi che ha condizionato le sessioni estive di calciomercato del 2020 e del 2021 potrebbe però non essere un ostacolo insormontabile. A prescindere dalla cessione di Correa, la società biancoceleste è convinta di avere un'altra ipotesi per agirare il problema. Si parla di un prestito personale non finalizzato operato dallo stesso Claudio Lotito, ma la Lazio vuole però tenere il metodo scelto assolutamente nascosto.Il primo obiettivo è depositare i contratti di Felipe Anderson, Hysaj e Luka Romero oltre al rinnovo di Radu per permettere ai quattro di essere a disposizione per la trasferta di Empoli. Lotito non ha dubbi e ai microfoni de Il Messaggero ha detto da Cortina: «Con me il risultato è garantito. Non c'è nessuna preoccupazione, tessereremo tutti all'ultimo