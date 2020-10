FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe ok. Inzaghi conferma Patric e Correa

FORMELLO - Inzaghi ha scelto: gioca Patric. Confermato lo spagnolo e recuperato Luiz Felipe, che si piazzerà al centro del reparto arretrato con Acerbi che slitterà alla sua sinistra. Le prove anti-Borussia svelano le intenzioni del tecnico biancoceleste. Il dubbio in difesa sarà risolto in favore di Patric, Hoedt partirà dalla panchina, non verrà rischiato a pochi giorni dalla partita di Marassi. Questa la linea a protezione di Strakosha, che alla fine verrà essere preferito all’esperienza di Reina anche in Champions League.

SCELTE. A centrocampo scontato il cambio sulle fasce: Marusic a destra e Fares a sinistra. In mezzo il terzetto titolare con Milinkovic e Luis Alberto i lati di Leiva. Davanti la spunta Correa, il Tucu avrà la meglio di Muriqi e Caicedo e affiancherà Immobile. Ancora in forte dubbio Cataldi a causa di un attacco gastrointestinale: stamattina non era in campo coi compagni, in caso di forfait in panchina ci sarà il baby Czyz (classe 2001).

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Hoedt, Parolo, D. Anderson, Cataldi, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.