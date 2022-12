FORMELLO - Lazio, oggi altri test: il programma di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Secondo giorno insieme nel centro sportivo: ancora test, stavolta cardiopolmonari. Le sedute vere e proprie inizieranno domani, è prevista la “doppia” così come per sabato. Si tornerà a lavorare con il pallone e dal punto di vista tattico. Sarri, in attesa del ritorno di Milinkovic e Vecino dal Mondiale in Qatar, può lavorare con l’intera rosa a disposizione. Immobile ha dato segnali incoraggianti, ieri è stato tra i migliori in assoluto per i dati riscontrati nel test di Mognoni, si è messo alle spalle il doppio infortunio muscolare (la lesione al bicipite femorale sinistro e il successivo affaticamento alla coscia destra). Ok Patric, Lazzari e Zaccagni, gli altri tre acciaccati prima della sosta di novembre. Da domani si capirà se riusciranno a completare gli allenamenti senza controindicazioni, il protocollo riabilitativo di tutti comunque volge al termine. Anche Maximiano sta meglio, ha risolto la borsite all’anca, ora ha più di un mese di tempo per convincere Sarri a concedergli una chance in Coppa Italia o in Conference League. Fronte ritiro: in attesa della decisione definitiva sembra in pole la permanenza a Formello rispetto all’ipotesi ritiro a Belek, in Turchia.