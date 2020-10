FORMELLO - Lazio, sospiro di sollievo: Fares c’è, tripletta di Muriqi

FORMELLO - Fares c’è, sospiro di sollievo. L’esterno, appena tornato dal ritiro con l’Algeria, arriva in campo coi compagni e si muove subito come esterno di sinistra. Via lo spavento di un altro forfait sulle fasce, già in emergenza per gli stop di Marusic (distorsione alla caviglia) e Lazzari, ko per una lesione di primo grado al flessore riportata in allenamento con l’Italia. Fares, risparmiato dalla nazionale ieri sera nell’amichevole con il Messico, ha svolto l’intera seduta senza problemi, partecipando al breve test contro la formazione mista Primavera-Under 18 e muovendosi sulla fascia mancina, quella che occuperà contro la Sampdoria. Djavan Anderson a Marassi verrà impiegato dalla parte opposta.

PROVE. L’amichevole coi baby finisce 7-0 per il gol di Caicedo, Luis Alberto, Cerbara (doppietta) e Muriqi (tripletta). Le vere prove tattiche scatteranno tra domani e venerdì, quando sarà già vigilia. Si attende il rientro di tutti i nazionali. Immobile è squalificato, Acerbi chiuderà sul centrosinistra la linea a tre di difesa con Patric e Parolo. Con lo spagnolo e il centrocampista, arretrato come nel secondo tempo con l’Inter, oggi pomeriggio è stato impiegato Hoedt, non ancora pronto per una maglia da titolare. L’olandese si allena in gruppo soltanto da tre giorni.

TEST. Ancora a riposo Andreas Pereira ed Escalante, entrambi in dubbio per sabato. Il regista non si vede in campo dalla settimana scorsa per un fastidio muscolare. Inzaghi, in attesa di ritrovare un gruppo numeroso, schiera Cataldi, Leiva e Luis Alberto nel terzetto di centrocampo. Fares e Djavan esterni, Muriqi con Caicedo davanti. Il Panterone sblocca la sfida in famiglia, poi la forbice si allarga nella ripresa. Segna Luis Alberto, realizza una doppietta Cerbara (il primo proprio su assist di Fares, uscito al 10’ del secondo tempo) e una tripletta Muriqi.

DIFFERENZIATO. Notizie importanti pure sul campo secondario. Luiz Felipe, Marusic e Lulic svolgono un lavoro differenziato di allunghi sui 50 metri. Passi in avanti da parte di tutti. Il brasiliano è quello più avanti nel recupero. Ci prova per il Borussia Dortmund.