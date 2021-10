FORMELLO - Lazio, tutti a disposizione di Sarri: via alle prove

FORMELLO - Ora ci sono veramente tutti. Immobile e Zaccagni recuperati, i nazionali rientrati finalmente dagli impegni della sosta. Sarri può dare il via alle prove tattiche anti-Inter. A Formello va in scena il penultimo allenamento, domani pomeriggio sarà già tempo di rifinitura. Il tecnico biancoceleste sorride per il ritorno dei due calciatori dall'infermeria, entrambi aggregati dalla seduta di ieri. Oggi sono arrivate conferme da Ciro e dall'ex Verona, in gruppo per il secondo giorno di fila. Immobile guiderà l'attacco, Zaccagni partirà dalla panchina e sarà sganciato nella ripresa in caso di bisogno. L'unico che non potrà essere utilizzato sarà Acerbi, squalificato per due giornate per il rosso rimediato a Bologna. Al suo posto giocherà Patric, favorito su Radu per fare coppia con Luiz Felipe. Il romeno continua a essere provato da terzino sinistro come vice-Hysaj. Il ballottaggio in difesa è più che altro quello a destra tra Marusic e Lazzari. Le altre scelte sono praticamente scontate. Mediana con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, davanti il tridente con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile.