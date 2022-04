FORMELLO - Lazio, una sorpresa nella rifinitura: Sarri con un dubbio in difesa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Più certezze che dubbi per Maurizio Sarri. Uno degli ultimi punti interrogativi è venuto meno dopo l'assenza di Luiz Felipe nella rifinitura. Nonostante avesse svolto l'intera seduta con il resto dei compagni nella giornata di giovedì, a 24 ore dal fischio d'inizio il centrale naturalizzato italiano è più fuori che dentro. Durante l'allenamento della vigilia non si è visto: per questo motivo, salvo sorprese dell'ultimo minuto, ad affiancare Francesco Acerbi ci sarà Patric. Anche oggi lo spagnolo si è mosso accanto all'ex Sassuolo. L'unico dubbio quindi dovrebbe riguardare la fascia sinistra. A giocarsi la maglia da titolare saranno Marusic e Hysaj. Il primo è nettamente in vantaggio sul secondo, soprattutto ripensando alla prestazione nel derby dell'albanese.

LE CERTEZZE. Sulla corsia destra si rivedrà dal primo minuto Manuel Lazzari. L'esterno ex Spal è stato fuori per un problema muscolare abbastanza serio. È tornato da due giornate, sempre entrando a partita in corso. È arrivato il momento di rilanciarlo dal 1'. In mezzo al campo si rivedranno gli stessi interpreti del derby: Leiva in cabina di regia, con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. L'assenza per squalifica di Pedro (che si aggiunge a quella di Radu per infortunio), spiana la strada a Zaccagni, out nella stracittadina. Felipe Anderson e Immobile completeranno il tridente anti Sassuolo.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Luka Romero, Raul Moro, Cabral. All.: Sarri.