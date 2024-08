Frosinone - Lazio, ancora un successo per Baroni: ottimo Zaccagni, Vecino la chiude

Terzultima amichevole per la Lazio di mister Baroni che dopo il successo per 3-0 con l’Hansa Rostock batte anche il Frosinone di Vivarini, grazie alle reti di Zaccagni e Vecino, in una gara che per larghi tratta è sembrata tutto all’infuori di un’amichevole. Cornice di pubblico importante con tantissimi tifosi biancocelesti che hanno riempito il settore ospiti e hanno sostenuto la squadra per 90 minuti con cori anche per il tecnico Marco Baroni. Il tecnico inizia la gara con il 4-2-3-1 per poi passare, ma solo nel finale, al 4-3-3 con l’uscita di Zaccagni e l’entrata in campo di Akpa-Akpro.

PRIMO TEMPO - Prima frazione di gioco che termina a reti inviolate in 45 minuti piuttosto bloccati. Lazio comunque subito pericolosa con Dele-Bashiru che da buona posizione non inquadra la porta. Prestazione con luci e ombre quella del nigeriano mentre i più brillanti sono senza dubbio Zaccagni e Noslin. In particolare il calciatore olandese va vicino alla rete in due occasioni: prima è Cerofolini a negargli la gioia del gol, poi una bella combinazione con Zaccagni non si chiude di un soffio. La Lazio tenta anche la soluzione da fuori con un tiro di Pellegrini che però finisce altro. Per il Frosinone solo un tiro di Marchizza alla mezz’ora parato in modo egregio da Provedel. Nel finale del primo tempo gli animi si accendono prima con Guendouzi preso di mira dal pubblico dello Stirpe e poi con il brutto intervento di Kvernadze ai danni di Zaccagni.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa girandola di cambi per mister Baroni: fuori Pellegrini, Dele-Bashiru, Guendouzi, Casale e Cataldi per Marusic, Romagnoli, Rovella, Vecino e Castellanos che questa volta rimane a secco di gol. Biancocelesti subito pericolosi con Noslin che si divora la rete del pareggio e che poco dopo si rende ancora pericoloso davanti alla porta difesa da Cerofolini. La sfida si sblocca al 65’ grazie a un’ottimo passaggio di Pedro che serve Zaccagni. Il numero 10, e capitano della Lazio, trafigge il portiere del Frosinone con destro rasoterra che tocca il palo e si infila in porta. Vantaggio meritato per la squadra di Baroni che nel finale cambia ancora, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3, con l’uscita di Provedel, Lazzari e Zaccagni e l’entrata di Mandas, Hysaj e Akpa-Akpro. Nel finale sugli sviluppi di un calcio d’angolo anche Vecino mette la sua firma sulla gara con un colpo di testa che finisce direttamente in rete e fissa il punteggio sul 2-0.