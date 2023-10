Italia, Spalletti: ecco la decisione su Zaccagni

TUTTOmercatoWEB.com

Niente da fare per Mattia Zaccagni che non potrà scendere in campo con la Nazionale. Il calciatore della Lazio si è unito al gruppo per provare a recuperare la condizione in vista della sfida degli azzurri contro l'Inghilterra in programma martedì 17 ottobre ma non sarà purtroppo disponibile e farà quindi rientro a Roma. "Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza", questa la nota che ufficializza la decisione. L'arciere biancoceleste, dopo la gara con l'Atalanta aveva rimediato un infortunio alla caviglia.