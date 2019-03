Lazio, accolto il ricorso: ridotta la squalifica di Radu in Coppa Italia

LAZIO, ACCOLTO IL RICORSO PER RADU - Buone notizie, per la Lazio: il ricorso del club biancoceleste contro la maxi stangata ai danni di Stefan Radu è stato accolto. Il giocatore biancoceleste era stato punito dalla giustizia sportiva per proteste con una squalifica di quattro giornate. Una severità eccessiva, ridimensionata dopo il ricorso avanzato dal club romano: il difensore rientrerà dopo due turni di squalifica. Di seguito il comunicato della Corte Sportiva d'Appello Nazionale apparso sul sito della Figc: "1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RADU STEFANEL DANIEL SEGUITO GARA COPPA ITALIA INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 31.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 146 del 01.02.2019) La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo". Dunque, qualora la Lazio si qualificasse in finale, il difensore sarebbe arruolabile, scontando la seconda giornata di squalifica nella semifinale di ritorno contro il Milan.

