Lazio, campo coperto di neve: le condizioni del terreno e la decisione sul match - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

BODO - Una tempesta di neve si è abbattuta sul Circolo Polare Artico. La Lazio si è svegliata in Norvegia con le strade completamente coperte di neve e con il terreno di gioco imbiancato. Condizioni estreme in vista della sfida di Europa League tra la squadra di Baroni e il Bodo/Glimt, anche se la società norvegese fa sapere che non ci saranno problemi circa lo svolgimento regolare della partita. Conferme che sono arrivate anche dalla UEFA.

Nonostante il campo innevato, infatti, il club locale fa sapere che passerà una ruspa subito dopo l'ora di pranzo per spalare la neve, mentre i residui saranno dispersi grazie all'impianto di riscaldamento del terreno di gioco. Insomma, tutto sotto controllo fanno sapere quelli del Bodo, decisamente più abituati a questo tipo di condizioni climatiche.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.