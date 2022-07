Lazio, da Vecino a Provedel: il punto sul calciomercato biancoceleste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il settimo e l'ottavo colpo del mercato biancoceleste sono in dirittura d'arrivo. Si pensava che gli ok definitivi per Vecino e Provedel potessero arrivare ieri, invece bisognerà aspettare il weekend. Gli accordi ci sono e la fumata bianca è davvero a un passo. Per il centrocampista uruguaiano, svincolato dopo l'esperienza all'Inter, si attende di piazzare Akpa Akpro, sempre più fuori dal progetto vista anche la mancata convocazione per il ritiro in Germania. Per l'ivoriano c'è stato qualche sondaggio di club francesi che, però, non vorrebbero accollarsi lo stipendio da 900 mila euro che percepisce. In uscita c'è anche Kiyine. Per Vecino, invece, c'è già un'intesa di massima per un triennale da 1,5 milioni (forse con opzione per il quarto anno). Nuovi rallentamenti invece sulla pista che porta a Provedel. L'accordo tra Lazio e Spezia c'è (affare da 2,5 milioni), ma tardano ad arrivare lo scambio di documenti e l'annuncio ufficiale. Lunedì potrebbe essere il giorno delle visite mediche.