Lazio, dubbio Immobile per Marsiglia: oggi la decisione

Ciro Immobile ha saltato l'allenamento di ieri e la sua presenza per la trasferta di Marsiglia resta in dubbio. L'attaccante biancoceleste non ha preso parte alla seduta a causa di una leggera indisposizione influenzale di tipo intestinale ma da Formello assicurano che si tratti di una decisione precauzionale. Oggi alle ore 11:00 la squadra tornerà in campo al training center e Maurizio Sarri deciderà se portare con sé Immobile o lasciarlo a Roma. Lui, reduce dal gol numero 159 con la Lazio, non ha intenzione di saltare una partita così importante ai fini della qualificazione.

ALTERNATIVE - Inevitabilmente Sarri sta pensando anche alle possibili alternative in caso di forfait del bomber partenopeo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei le soluzioni portano i nomi di Muriqi e Pedro. Il primo è il vero vice Immobile e sembra favorito sullo spagnolo che occuperebbe la consueta posizione di esterno. In caso di un suo accentramento, invece, toccherebbe a Moro dal primo minuto nel tridente, ma Sarri ha più volte sottolineato di non volere ancora responsabilizzare troppo il classe 2002.