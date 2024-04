Lazio, Giuffredi: "Rinnovo Zaccagni? La società è sparita. In estate..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Mattia Zaccagni è uno degli argomenti più delicati del momento in casa Lazio, per lo meno così dovrebbe essere. L'esterno ha un contratto in scadenza nel 2025, il suo nome è molto gradito ad alcuni top club italiani - tra cui la Juventus - e sarebbe nell'interesse della società biancoceleste blindarlo per evitare di trovarsi in una situazione analoga a quella di Felipe Anderson. Intervenuto ai microfoni de ilgiornaledellosport.net, l'agente Mario Giuffredi ha però spiegato che le trattative sono ferme da più di un mese e che attualmente le parti sono molto lontane:

"Sono quaranta giorni che non sento nessuno della Lazio. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno. Anche perché valutando l’ultima proposta che ci hanno fatto, siamo lontani dalla chiusura".