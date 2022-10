Lazio, la cerimonia per Maestrelli in Campidoglio: le parole dei protagonisti - FOTO

Fonte: Dal nostro inviato Daniele Rocca - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 - Chiamato al microfono Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, che fatica a trattenere l'emozione ricordando ciò che è successo domenica prima di Lazio-Spezia. L'intitolazione della Curva Sud a suo padre è l'omaggio dei tifosi biancocelesti allo stadio. Le sue parole: "Quello che è successo domenica è stato qualcosa di incredibile. Se ripenso a quel giorno non riesco a non commuovermi. Quel giorno è come se avessi abbracciato 40 mila tifosi della Lazio e per questo ringrazio il presidente Lotito”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:08 - Le parole di James Wilson, figlio di Pino: "Ringrazio Alessandro Onorato, Roma Capitale e tutte le persone che hanno lavorato per far sì che questa iniziativa si potesse realizzare. Per me, la mia famiglia e il mondo Lazio ricevere questo riconoscimento è un motivo di orgoglio".

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Prende la parola l'Assessore Alessandro Onorato: "È bello essere qui insieme a prescindere da tutto per ricordare grandi leggende vicine alla nostra generazione. È per loro la sala più importante del Campidoglio dove si celebrano personaggi che hanno fatto la storia di Roma o grandi riferimenti. È bello vedere tutto il popolo laziale".

AGGIORNAMENTO ORE 11:56 - Presente alla cerimonia anche la famiglia di Umberto Lenzini, storico presidente della prima Lazio scudettata, stagione 73/74.

AGGIORNAMENTO ORE 11:39 - È arrivato in Campidoglio anche il presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti proprio sulla cerimonia in ricordo di Maestrelli: "Ringraziamo gli uomini che hanno fatto la storia di questa società, devono essere un riferimento per noi. Il nostro Maestro che ci guarda dall'alto costituisce un esempio per tutti noi".

AGGIORNAMENTO ORE 11:35 - Per un evento così importante in prima fila c'è un allenatore che ha scritto pagine importanti della storia recente di questo club, Delio Rossi. Presente anche l'ex tennista Nicola Pietrangeli.

AGGIORNAMENTO ORE 11:25 - Manca pochissimo all'inizio della cerimonia per il centenario di Tommaso Maestrelli. Ad assistere all'evento c'è la squadra del '74 al gran completo: Sulfaro, Oddi, Nanni, Martini, Giordano, Petrelli. Presente anche James Wilson, figlio del grande Pino scomparso solo qualche mese fa, e i due ex Lazio Gregucci e Pancaro.

È sempre un buon momento per ricordare Tommaso Maestrelli. Oggi, venerdì 7 ottobre 2022, sarà celebrata in Campidoglio, a partire dalle ore 11.30, una cerimonia di commemorazione per lo storico allenatore biancoceleste che a ottobre avrebbe compiuto 100 anni. L'evento è organizzato dalla Lazio Ciclismo, Lazio Motociclismo, dalla redazione di Lazialità, dal Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, con il sostegno della Regione Lazio e dell'Assessorato allo Sport di Roma Capitale. All'occasione parteciperanno anche coloro che hanno indossato la maglia della Lazio nel '74, i figli di coloro che non ci sono più e tante altre personalità del mondo dello sport. Grazie alla "Lega dei Collezionisti" poi saranno esposti diversi cimeli nella Protomoteca e, su annuncio di Roma Capitale, verrà ufficializzato che al capitano Pino Wilson e al Presidente Umberto Lenzini verranno intitolati due parchi, uno in zona Cassia, l'altro in zona Boccea.