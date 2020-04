Lazio, Leiva operato al ginocchio: il comunicato della società

AGGIORNAMENTO ORE 16.20 - "Si comunica che questa mattina l’atleta Lucas Leiva è stato visitato e trattato dal dott. Ezio Adriani, che opera presso il gruppo Mater Dei – Paideia, per un risentimento al ginocchio". Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lazio.

Operazione al ginocchio per Lucas Leiva. Il brasiliano della Lazio dovrebbe tornare in tempo per la probabile ripresa del campionato, fissata tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Sfruttando la pausa forzata, l'ex Liverpool ha effettuato un intervento di pulizia al menisco rimandata più volte. Leiva si è operato in mattinata, così da poter tornare a disposizione nel giro di un mese: questa la tempistica del recupero. Alla ripresa del campionato il regista sudamericano sarà in grado di poter giocare senza problemi.