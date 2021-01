Lazio, Lotito risponde ad Arcuri: "La sua una battuta infelice in un contesto sbagliato"

"Prendiamo atto che al commissario Arcuri non manca occasione per professare la sua fede calcistica. Ma quella di oggi è una battuta davvero infelice in un contesto totalmente sbagliato". Così all'Adnkronos il presidente della Lazio Claudio Lotito, sulla battuta in conferenza stampa del commissario straordinario Domenico Arcuri, che si è augurato la vittoria dei giallorossi nel derby di domani. "Credo che il commissario straordinario - prosegue il patron biancoceleste - abbia altre priorità per migliorare l’umore degli italiani che meritano tutti, indipendentemente dalla fede calcistica, rispetto e considerazione".

