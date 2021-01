Calciomercato Lazio, uscite direzione Salerno: Durmisi vicino ai granata. E Kiyine...

Riza Durmisi si avvicina alla Salernitana. La trattativa non è ancora chiusa, ma nella giornata odierna ci sono stati sensibili passi avanti e ora i granata possono sperare di piazzare un colpo importante per la cadetteria. Ieri la prima apertura del danese alla destinazione, oggi altri proficui contatti. Durmisi vuole giocare, rimettersi in carreggiata dopo due anni travagliati, è anche disposto a scendere in B pur di ritrovare continuità. L'obiettivo è rendersi disponibile per maggio, quando il ct della Danimarca dovrà scegliere i giocatori che parteciperanno all'Europeo. Durmisi, però, potrebbe essere seguito da Sofian Kiyine: il marocchino può tornare a Salerno, è un'opzione che sta prendendo quota nelle ultime ore, chissà che non possa concretizzarsi entro il weekend. Lotito prepara due colpi importanti per una Salernitana che si sta giocando la promozione.