Lazio, Luiz Felipe all'ultima curva: ecco quando potrebbe rientrare

Siamo nel mese di aprile eppure la Lazio aspetta un nuovo acquisto per il rush finale del campionato. Luiz Felipe, assente da gennaio, è ormai prossimo al ritorno tra i convocati. Il brasiliano, dopo aver giocato un grandissimo derby, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia, per risolvere definitivamente l'infortunio rimediato a settembre nell'amichevole contro il Frosinone. Nella prima parte della stagione aveva messo insieme 10 presenze in Serie A di cui 6 complete o quasi.

RITORNO - Luiz Felipe si allena già in modo differenziato e l'ultimo ostacolo è rappresentato dal ritorno in gruppo e dalla disputa delle partitelle. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei la Lazio rimane comunque prudente, ma il giocatore è ormai lanciato per le ultime partite della stagione. Potrebbe tornare tra i convocati contro il Milan (difficile vederlo contro il Napoli tra una settimana), oppure tra Genoa e Fiorentina. Sarebbe così a disposizione anche contro il Parma, la Roma, il Torino (se si dovesse recuperare la partita dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni) e il Sassuolo. Una scelta andrà fatta anche su chi dovrà lasciargli il posto in lista (la Lazio ha ancora un cambio a disposizione): rischiano Musacchio e Hoedt, anche se vanno calcolate tutte le variabili in gioco, diffide comprese.

