Lazio, un 2021 da Champions: media punti da vertice, ma basterà?

Undici vittorie, un pareggio e 3 sconfitte: è questo il bottino della Lazio nelle 15 gare disputate nel 2021. Da gennaio in poi i biancocelesti hanno intrapreso un cammino che li ha tenuti in corsa per le zone nobili della classifica, soprattutto grazie alle 6 vittorie consecutive arrivate proprio tra il primo mese dell'anno e febbraio. Nel periodo, se si considera la media punti in base al numero di partite disputate, soltanto Inter (2,56) e Atalanta (2,29) hanno fatto meglio dei biancocelesti (2,27) che si trovano sopra la Juventus (2,23) in questa speciale classifica.

PASSI FALSI - Un passo da piena zona Champions per gli uomini di Inzaghi che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, pagano i passaggi a vuoto della prima parte di stagione, soprattutto le sconfitte in casa con Udinese e Verona. Stesso blackout da metà febbraio quando la Lazio ha perso a San Siro con l'Inter, al Dall'Ara con il Bologna e all'Allianz Stadium con la Juventus. Ora una nuova ripresa con 4 successi consecutivi in campionato e la gara contro il Torino ancora da recuperare. Basterà questa media alla Lazio per centrare il quarto posto?

Calciomercato Lazio, Raul Moro tesoro da blindare: contatti per il rinnovo

Lazio, Reina: "Così riesco a essere protagonista a 38 anni"

TORNA ALLA HOME PAGE