Lazio, Luka Romero è l'unica luce nel derby: i numeri dell'argentino

Veloce, intraprendente e pieno di rabbia mista a voglia di fare. Luka Romero è stata l'unica luce nella buia notte biancoceleste. Il messicano, naturalizzato argentino, ha giocato gli ultimi 25 minuti del derby, con il risultato già fermo sul 3-0, eppure questo non lo ha demoralizzato. Con giocate, sprint e recuperi si è messo in mostra dimostrando personalità da vendere nonostante i suoi 17 anni. L'ex Mallorca ha giocato 18 palloni e concluso 10 passaggi su 11 (il 91%), ma è anche andandato 7 a contrasto recuperando la sfera in una circostanza. L'immagine più emblematica della partita del talentino albiceleste è la scivolata all'altezza della bandierina del calcio d'angolo avversaria nei minuti finali del match andando a togliere il pallone dai piedi nemici: tanta rabbia e un po' di sana incoscienza, dettata dall'età, al servizio della Lazio.

CHIAMATA IN NAZIONALE - Questa prestazione è sicuramente un ottimo bigliettino da visita da consegnare al CT Scaloni che lo ha convocato in Nazionale tra i grandi per le sfide con Ecuador e Venezuela. Luka avrà la possibilità di osservare da vicino Messi, suo idolo a cui più di una volta è stato paragonato per somiglianza fisica e movenze in campo. Questa esperienza può aiutarlo per tornare a Formello con qualcosa in più. Al ragazzo serve spazio per potersi fare le ossa e crescere. La Lazio deve accudire e curare il suo gioiello, per garantirsi un futuro luminoso.



