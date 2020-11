Lazio, questione tamponi: Lotito pronto alla battaglia legale con l'Uefa

A margine del campo, la questione tamponi sta tenendo banco in casa Lazio in questi giorni. Difficile accettare di non poter schierare in Champions League calciatori che in Serie A sarebbero scesi tranquillamente in campo, specie se si tratta dei migliori che hai a disposizione. I biancocelesti stanno comunque tenendo botta e proseguono più che dignitosamente il loro cammino europeo, ma sperano di avere l'intero gruppo a disposizione per le prossime partite. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il presidente Lotito sarebbe pronto a intraprendere una battaglia legale nei confronti della Uefa per la situazione che si è venuta a creare. L'obiettivo però è prima quello di raggiungere un'uniformità di analisi dei tamponi tra campionato nazionale e coppe internazionali e a quel punto tutto sarebbe risolto. Il patron biancoceleste sente di essere dalla parte della ragione e vuole difendere la sua squadra fino all'ultimo.

