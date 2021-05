Lazio, settimana decisiva per la panchina: dal vertice con Inzaghi all'alternativa Gattuso

Dopo mesi di rinvii a fine stagione, ora che il campionato è terminato si dovrà sciogliere il nodo che riguarda il contratto in scadenza di Simone Inzaghi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, lo sfogo del tecnico biancoceleste nel post partita di Sassuolo - Lazio sembra preludere a un addio o, quantomeno, è indice di un malcontento provocato dallo stato di incertezza in cui si trova il suo futuro in biancoceleste ormai da parecchio tempo. Mercoledì è previsto l'incontro a Villa San Sebastiano con Lotito per ammissione dello stesso Inzaghi, che ha acceso i riflettori su una trattativa arrivata in teoria al suo ultimo atto - anche se, conoscendo il modus operandi del presidente della Lazio, nulla può darsi per scontato da questo punto di vista. Le alternative hanno i volti di Rino Gattuso, prima scelta dopo il divorzio con il Napoli annunciato da De Laurentiis a pochissimo tempo dal pareggio con il Verona, e Sinisa Mihajlovic, opzione più legata al rapporto con la piazza biancoceleste. Da tenere in considerazione anche Sergio Conceicao, altro nome che il tifo laziale conosce bene. La sensazione è che il ciclo di Inzaghi si stia chiudendo lentamente ma inesorabilmente, a meno che questo matrimonio non riesca a rinnovarsi in extremis alle condizioni della società.