Milan - Lazio, le pagelle dei quotidiani: disastro totale, si salva solo Pedro

Prima vera botta per la Lazio di Sarri, incapace di opporsi per 90 minuti a un Milan entusiasta e con più verve. Può poco Reina sui gol, molte responsabilità pesano su una difesa confusa sia sulle fasce che nelle zone centrali. In mezzo Leiva è il meno peggio di un centrocampo totalmente incolore, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto che vengono disinnescati senza appello da Kessie e Tonali. Poco attivo anche il fronte offensivo, si salva solo Pedro per la voglia di fare qualcosa per cambiare la partita. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 5,5, Marusic 5 (64' Lazzari 6), Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 4,5 (74' Basic 6), Lucas Leiva 5,5, Luis Alberto 4,5, Pedro 6 (84' Moro sv), Immobile 5 (84' Muriqi sv), Felipe Anderson 5 (64' Zaccagni 5,5), Sarri 5

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6, Marusic 4,5 (64' Lazzari 5,5), Luiz Felipe 5,5, Acerbi 5, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 5 (74' Basic 5,5), Lucas Leiva 5,5, Luis Alberto 4,5, Pedro 6 (84' Moro sv), Immobile 5 (84' Muriqi sv), Felipe Anderson 5 (64' Zaccagni 6), Sarri 4,5

MESSAGGERO - Reina 5, Marusic 5 (64' Lazzari 5), Luiz Felipe 5, Acerbi 5, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 5 (74' Basic 5,5), Lucas Leiva 5, Luis Alberto 4,5, Pedro 6 (84' Moro sv), Immobile 5 (84' Muriqi sv), Felipe Anderson 5 (64' Zaccagni 5), Sarri 5

IL GAZZETTINO - Reina 5; Marusic 5 (19' st Lazzari 5), Luiz Felipe 5, Acerbi 5, Hysaj 5; Milinkovic-Savic 5 (29' st Basic 5,5), Lucas Leiva 5, Luis Alberto 4,5; Pedro 6 (39' st Moro ng), Immobile 5 (39' st Muriqi ng), Felipe Anderson 5 (19' st Zaccagni 5). All.: Sarri 5