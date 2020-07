RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Cagliari 2-1, Milinkovic e Immobile ribaltano il match

Serie A 2019/20 - 35ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - Giovedì 23 luglio 2020, ore 21:45

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Cataldi, Falbo, Lazzari, Lukaku, Marusic, A. Anderson, Adekaye, Correa. All. Inzaghi.

Indisponibili: Leiva, Lulic, Radu, D. Anderson.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari, Leiva.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone. A disp.: Rafael, Ciocci, Ceppitelli, Porru, Pisacane, Delpupo, Ladinetti, Lombardi, Paloschi, Ragatzu, All: Zenga.

Indisponibili: Nainggolan, Oliva, Pavoletti, L. Pellegrini.

Squalificati: Carboni.

Diffidati: Lykogiannis, Nandez, Rog, Simeone.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì

Assistenti: Longo e Scatragli. Quarto uomo: Di Martino. VAR: Rocchi. AVAR: Costanzo.

95' - E' FINITA! LA Lazio supera in rimonta il Cagliari e blinda un posto tra le prime quattro. La corsa al secondo posto resta apertissima.

93' - Cross di Nandez, sponda di Simeone per Joao Pedro, bravo Patric in chiusura e Strakosha blocca

91' - Doppio cambio nella Lazio: escono Immobile e Luis Alberto, entrano Immobile e Cataldi

90' - Saranno 4 i minuti di recupero

90' - Parolo ammonito per fallo su Nandez

87' - Ammonito Klavan per fallo su Correa

85' - Cross di Lukaku, stacco di testa di Immobile e Cragno è sicuro e blocca

84' - Doppio cambio nel Cagliari: escono Lykogiannis e Ionita, entrano Pisacane e Gagliano

82' - Verticalizzazione di Luis Alberto per il taglio di Immobile, Ciro prova il cross rimpallato e Cragno blocca sicuro

80' - Angolo di Luis Alberto, preciso stacco di Parolo, ma il colpo di testa termina alto sopra la traversa

79' - Rinvio dalla difesa che libera Marusic, Adam perde il tempo e la difesa mette in corner

77' - Bella ripartenza della Lazio con Immobile che libera Correa, l'argentino prova la rasoiata, ma Cragno mette in angolo

75' - Lazio che gestisce il match, l'uno-due ha lasciato il segno negli ospiti

71' - Sostituzione nel Cagliari: esce Mattiello, entra Ragatzu

69' - Splendida azione personale di Luis Alberto che fa impazzire il Cagliari che riesce ad allontanare il pericolo

66' - Cambio nel Cagliari: entra Birsa, esce Rog

65' - Scontro tra Lukaku e Cragno, il portiere ospite resta a terra

64' - Terzo cambio nella Lazio: esce Caicedo, entra Correa

60' - GOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Ciro Immobile!! Splendida verticalizzazione di Luis Alberto per Immobile che di sinistro batte Cragno 2-1

58' - Doppio cambio nella Lazio, Inzaghi cambia gli esterni: escono Lazzari e Jony, entrano Marusic e Lukaku

55' - Palo di Immobile! Cross di Acerbi, sponda di Milinkovic per Immobile che stoppa ed esplode il tiro, ma Cragno è strepitoso con la mano destra devia il pallone sul palo

53' - Luis Alberto ci prova direttamente da calcio d'angolo, ma ancora Cragno salva con un colpo di reni

53' - Ennesimo miracolo di Cragno che si supera sulla rasoiata di Luis Alberto. Lo spagnolo manda in tilt la difesa ospite e con una rasoiata costringe il portiere ropssoblù al miracolo

52' - Percussione di Lazzari e cross al centro e la difesa ospite salva

50' - Ammonito Lazzari per fallo su Mattiello. L'esterno destro era diffidato e salterà Verona - Lazio

47' - GOOOOOOOOOOOL! Il pareggio della Lazio con Milinkovic. Il serbo esplode un bolide di destro dal limite che non lascia scampo a Cragno 1-1

46' - Subito Jony sulla sinistra al cross per Milinkovic, il serbo commette fallo su Mattiello: punizione per il Cagliari

46' - Inizia la ripresa senza cambi nelle due formazioni

SECONDO TEMPO

45+2' - Proteste Lazio per un fallo su Caicedo al limite dell'area, l'arbitro lascia correre e poi fischia la fine del primo tempo. Biancocelesti sotto per la rete di Simeone dopo che Cragno ha salvato almeno quattro volte la sua porta. Nella ripresa servirà altro per ribaltare il match

45 + 1' - Jony ammonito per proteste

45' - Ci sarà un minuto di recupero

45' - Cagliari in vantaggio: azione in progressione degli ospiti, Ionita appoggia per Simeone che calcia e, complice la deviazione di Luiz Felipe, batte Strakosha

40' - Cagliari pericolosissimo su calcio d'angolo: Simeone è tutto solo in area piccola, ma il suo colpo di testa finisce alto

39' - Angolo degli ospiti, Strakosha sbaglia l'uscita e Milinkovic allontana

37' - Cross di Luis Alberto per Milinkovic che prova con la suola a deviare verso la porta di Cragno, palla alta

33' - Sovrapposizione di Acerbi sulla sinistra chiuso in corner da Rog. Il difensore biancoceleste e il centrocampista ospite si scontrano e restano entrambi a terra. Dopo un paio di minuti rientrano entrambi in campo

31' - Cagliari ancora pericoloso sulle palle alte: cross dalla sinistra, stacco perentorio di Ionita e Strakosha alza in angolo

27' - Si riaffaccia in avanti il Cagliari con un colpo di testa di Simeone su cui Strakosha fa buona guardia

25' - Cross di Lazzari, sponda di Caicedo per la conclusione di Luis Alberto, palla alta

24' - Dopo minuti di pressione, la Lazio ha leggermente abbassato il ritmo

22' - Strepitosa azione di Lazzari sulla destra che fa impazzire la difesa del Cagliari che chiude solo all'ultimo sul cross dell'ex Spal che si conquista gli applausi dei presenti

21' - Sul corner di Luis Alberto, Cragno esce male, ma la difesa sarda si salva ancora

20' - Lazio ancora in pressione, Lazzari crossa per Immobile e Klavan è provvidenziale in chiusura in angolo

19' - Conclusione dalla distanza di Patric, buone le intenzioni meno la realizzazione, palla alle stelle

18' Ancora Lazio, Jony ruba palla sulla sinistra e con un cross vellutato trova Immobile in area che calcia di prima, ma Cragno è in giornata di grazia e con un colpo di reni mette in corner

15' - CLAMOROSA OCCASIONE PER LA LAZIO: Luis Alberto ruba palla e si coordina di destro, il tiro a girare è splendido e Cragno è prodigioso nell'allungarsi e mettere in angolo

14' - Rog prova la conclusione di destro dai venticinque metri, palla lomtanissima dallo specchio della porta

13' - Cross di Jony, Cragno smanaccia sui piedi di Lazzari che cerca Milinkovic ma il pallone è troppo corto e la difesa rossoblù allontana

11' - Sul corner, la difesa ospite allontana sui piedi di Lazzari che esplode il destro e ancora Cragno si oppone al laterale biancoceleste. Sul proseguimento dell'azione, il portiere dei sardi riesce a respingere un cross dalla destra prima che la sua difesa allontani definitivamente

10' - Ancora Lazzari calcia in porta e trova Cragno che mette in angolo

9' - Primo squillo della Lazio con Lazzari. Cross di Acerbi dalla sinistra, proteste in area per un fallo di mano, ma la palla arriva a Milinkovic che di tacco serve Lazzari che calcia e Cragno blocca a terra

7' - Cross di Nandez per Joao Pedro che incora bene, palla che termina di poco alta sulla traversa

5' - Cross di Jony dalla sinistra per Immobile, brava la difesa ospite ad allontanare il pallone

3’ - Gol annullato agli ospiti! Splendida punizione a girare di Joao Pedro che si infila sotto l’Incrocio. L’arbitro annulla perché la punizione era di seconda, concessa per gamba tesa, e l’attaccante ospite, invece, ha tirato di prima senza nessun tocco dei compagni

1’ - Inizia il match, primo pallone giocato dal Cagliari

21.45 . Squadre in campo, tutto pronto per il calcio di inizio

21.30 - Formazioni che rientrano negli spogliatoi. Quindici minuti al calcio d'inizio. Intanto da Udine, la Juventus cade contro i bianconeri e non può ancora festeggiare il titolo

21.10 - Squadre in campo per il riscaldamento.

PRIMO TEMPO - Tre punti per assicurarsi un posto tra le prime quattro, la Lazio di Simone Inzaghi ospita il Cagliari e prova a tornare a vincere dopo cinque giornate. Il mister piacentino recupera Luis Alberto, Patric e Jony. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Antoniomaria Pietoso e benvenuti nella diretta di Lazio-Cagliari, gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A Tim.