Serie A, ipotesi cinque sostituzioni: la Juve ha due squadre, ma la Lazio segna di più

La Fifa e l'Ifab, in vista della ripresa dei campionati, stanno ponendo particolare attenzione alla salute dei calciatori e, in particolare, agli effetti che potrebbero avere le tante partite in pochissimi giorni, magari in piena estate. Ecco dunque che si sta prendendo in considerazione l'ipotesi di portare a cinque le sostituzioni a partita. Una modifica temporanea che sarebbe sarebbe valida per il finale di stagione, al massimo anche nella prossima se l'emergenza condizionasse anche il 2020-21. Nel caso in cui il provvedimento divenisse ufficiale, il vantaggio sarebbe palese per la Juventus, che di squadre potrebbe schierarne due a settimana. La squadra di Sarri è, infatti, quella i cui panchinari hanno collezionato più minutaggio in Serie A. Sono 1938 i minuti in campo delle cosiddette seconde linee, cento in meno della Sampdoria seconda in classifica. La Lazio occupa la quarta posizione. A quota 1753, è dietro al Lecce, che occupa il terzo gradino del podio.

CHI SEGNA DI PIÙ - Se la Juventus è la squadra a dare più minutaggio alla panchina, l'Atalanta è quella che può vantare il maggior numero di reti siglate da giocatori subentrati. L'armata di Gasperini è a quota 14, lontana di cinque distanze dal Verona (9) e di sei dal Parma (8). Anche in questa particolare graduatoria, la squadra di Inzaghi è quarta. Sono sette i gol messi a segno da giocatori biancocelesti partiti dalla panchina. La Juventus è addirittura settima, dietro rispettivamente a Lecce e Genoa.

