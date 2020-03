Serie A, nuova ipotesi sul recupero di Juve-Inter: il campionato slitterebbe di una settimana

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Secondo Sky Sport, l'altra ipotesi che starebbe prendendo quota è che il big match tra Juventus e Inter si giochi lunedì 9 marzo, il giorno dopo rispetto al termine dell'Ordinanza. Le altre gare, in programma in questo weekend e rinviate, si disputerebbero tra sabato, domenica e lunedì. La decisione, relativa al recupero nel prossimo fine settimana delle cinque gare rinviate, verrà eventualmente presa nell'Assemblea di mercoledì. In questo caso, l'intero campionato slitterebbe di una settimana.

Le polemiche legate al rinvio di Juventus-Inter non accennano a terminare. Lo stesso Napoli, impegnato in settimana nel match di Coppa Italia, ha proposto, tramite il proprio capo ufficio stampa, di recuperare il big match tra la seconda e la terza in classifica tra qualche giorno, addirittura mercoledì 4 marzo. Secondo SportMediaset, questa sarebbe più che un'ipotesi, tanto che la Serie A avrebbe già dato il proprio 'sì' al nuovo scenario che si creerebbe. Importanti sviluppi, o l'eventuale comunicazione ufficiale, arriveranno nelle prossime ore.

ISTITUZIONI - Le prime conferme arriverebbero dal presidente del CONI e dal Ministro dello Sport. Giovanni Malagò, ai microfoni di Pressing, ha sottolineato come il recupero in settimana sia "la soluzione migliore". Spadafora, intervenuto nel corso di Domenica In, ha spiegato: "Un'ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato".

