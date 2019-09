Spal - Lazio, l'arbitro della gara: designato Calvarese

Si riparte, questa volta per davvero. Dopo l'antipasto delle prime due giornate di Serie A - e che antipasto, con il derby alla seconda - la Lazio ricomincia la propria corsa da Ferrara. Oggi l'AIA, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per il 3° turno del campionato di Serie A 2019/2020. Spal - Lazio andrà in scena domenica 15 settembre alle ore 15:00, e ad arbitrare il match sarà Calvarese. Schenone e Bresmes saranno gli assistenti, mentre Ghersini è stato designato come IV uomo. Aureliano sarà al monitor del Var, al suo fianco - come A.V.A.R. - siederà Di Iorio.