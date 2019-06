Italia, Mancini: "Non era semplice ribaltarla, abbiamo meritato"

L’Italia batte in rimonta la Bosnia e vola a 12 punti nel girone di qualificazione a Euro 2020. A Torino sono Insigne e Verratti a rimontare l’iniziale vantaggio di Dzeko. A fine gara questa la soddisfazione a caldo del ct Roberto Mancini, raccolta dai microfoni di Rai Sport: "Le partite sono tutte difficili soprattutto quando giochi a fine campionato due gare così ravvicinate. La Bosnia ha giocatori di ottimo livello tecnico, nel primo tempo siamo stati un po' larghi come squadra ma nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo meritato. Non è semplice ribaltare una gara così, nel secondo tempo abbiamo dominato e siamo felici. Forse siamo andati a pressare troppo alti. Se torna ad essere un'Italia di prima fascia? L'Italia lo è sempre stata una nazionale di prima fascia".

Pubblicato il giorno 11 giugno alle ore 22.50