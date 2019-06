Nazionali, Badelj titolare nell'amichevole Croazia - Tunisia

Non sono solo gli azzurri di Mancini a essere scesi in campo questa sera: anche la Croazia di Milan Badelj è stata impegnata, disputando la gara amichevole contro la Tunisia. La squadra nordafricana è andata in vantaggio al 16esimo con la rete di Badri, per poi essere raggiunta al 47esimo con il gol di Petkovic. Al 70esimo, il rigore concretizzato da Sliti ha regalato la vittoria alla Tunisia. Il centrocampista della Lazio è partito dal primo minuto, venendo poi sostituito al 55esimo dall'ingresso in campo di Brozovic. A questo punto la Nazionale croata va in vacanza: Il prossimo appuntamento, quello per le qualificazioni agli Europei, è fissato al prossimo 6 settembre, quando se la vedrà con la Slovacchia.

Pubblicato il giorno 11 giugno alle ore 22.34