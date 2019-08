Lazio, Milinkovic convocato con la Serbia per le qualificazioni a Euro 2020

Come di consueto, dopo appena due giornate la Serie A darà spazio alle nazionali. In palio c'è la qualificazione agli Europei itineranti del 2020 (4 partite si giocheranno allo Stadio Olimpico di Roma) e, tra le compagini che si daranno battaglia per un posto nella competizione, c'è ovviamente anche la Serbia di Milinkovic. Il centrocampista della Lazio è stato convocato per le due sfide contro Portogallo (7 settembre) e Lussemburgo (10 settembre). Saranno entrambi incontri fondamentali, perché le aquile - così come la nazionale di CR7 - si trovano indietro in classifica rispetto a Ucraina e proprio Lussemburgo, che hanno però giocato una partita in più. Una cosa alla volta. Prima di immergersi nelle qualificazioni a Euro 2020 Sergej avrà dinnanzi a sè altre due sfide importanti con la Lazio, contro Sampdoria e soprattutto Roma. Il 21 di Inzaghi ha recuperato dall'infortunio patito a Marienfeld e sarà a disposizione del mister per cercare di iniziare con il piede giusto il campionato, poi potrà dare una mano alla sua Serbia.

| Selektor Ljubiša Tumbaković je saopštio spisak igrača na koje računa za predstojeće dve kvalifikacione utakmice za #EURO2020 protiv 🇵🇹Portugala i 🇱🇺Luksemburga. 🇷🇸🦅#SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS pic.twitter.com/gsSvj5grUl — Fudbalski savez Srbije | FA Serbia (@FSSrbije) August 23, 2019

