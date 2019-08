Sampdoria, le ultime di formazione: recupera Jankto, davanti Ramirez

Allenamento mattutino per la Sampdoria. Dopo la doppia seduta di ieri, inaugurata da una riunione video e proseguita con riscaldamento ed esercitazioni tecnico-tattiche, i blucerchiati sono tornati in campo oggi a Bogliasco. Un’altra sessione video, poi anche un lavoro specifico sulle palle inattive. In vista dell’esordio in campionato contro la Lazio la buona notizia per Di Francesco è il rientro in gruppo di Jakub Jankto, che alla fine dovrebbe farcela a prendersi una maglia da titolare. Al suo fianco Ekdal (favorito su Vieira in cabina di regia) e Linetty. L’altro ballottaggio in attacco con Ramirez che dovrebbe spuntarla su Gabbiadini per completare il tridente con Quagliarella e Caprari. Nessun dubbio nel pacchetto arretrato: Murillo e Colley formeranno la coppia centrale davanti ad Audero con Bereszynski e Murru come esterni bassi. Squalificato l’ex Chievo Depaoli, ai box per un infortunio alla caviglia anche l’altro neo acquisto Gonzalo Maroni. Intanto dalla Roma è pronto a tornare Gregoire Defrel per 15 milioni, ma il francese non sarà disponibile per la sfida del ‘Ferraris’ contro la squadra di Inzaghi. Domattina nuova seduta d’allenamento, poi alle ore 13 la conferenza stampa di Di Francesco.

Probabile formazione Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella, Caprari.

