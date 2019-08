Sampdoria - Lazio, Marassi illuminato come non mai: più luci e meno posti

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova si sta rifacendo il look e i lavori per la trasformazione dell'impianto continuano senza sosta. Nel match di avvio di campionato contro la Lazio (domenica, ore 20.45) i presenti allo stadio avranno modo di scoprire a quale punto dell'opera sono giunte le ditte Brc ed Edilquadrifoglio. Le Tribuna Inferiore, al momento, è occupata dai ponteggi. Ma non c'è da preoccuparsi: la presenza del cantiere non comporterà alcun problema alla visibilità. Anzi. Stando a quanto riportato dal Secolo XIX, proprio in occasione della partita contro i biancocelesti verrà testato il nuovo impianto di illuminazione a led. Per evitare problemi, però, resteranno in funzione anche i vecchi fari del Marassi. Sembrerà quasi di giocare in pieno giorno.

