Mitrovic condanna la Serbia, la Scozia vola agli Europei. 70' per Milinkovic

Delusione Serbia, gioia Scozia che si qualifica alla fase finale degli Europei del 2020 che a causa del coronavirus si svolgeranno nel 2021. Un match combattutto quello tra la compagine di Tumbakovic e quella di Steve Clarke che alla fine ha visto gli scozzesi tronfare ai rigori. Nella prima frazione di gioco le squadre si sono per lo più studiate non lascinado molto spazio allo spettacolo.La prima occasione è per i padroni di casa con Lukic servito da Mitrovic, il suo tiro finisce fuori di un soffio. Occasione anche per gli ospiti pochi minuti dopo con il tiro di McGinn parato in due tempi da Rajkovic. Nella ripresa arriva la rete del vanatggio che decide la gara: il tiro di Christie prima tocca il palo e poi termina in rete. Inutili le incursioni della Serbia che non riesce a sfondare. Milinkovic-Savic, l'erore della Nazionale che con i suoi gol l'ha portata allo spareggio finale, gioca poco meno di 75 minuti quando il ct decide di toglierlo per far subentrare Katai. Non certo una delle sue gare più brillanti nonostante qualche buono spunto. Quando tutto sembrava finito arriva invece la rete del pareggio firmata da Luka Jovic di tesa allo scoccare del 90'.

SUPPLEMENTARI - Squadre quindi costrette ad affronatrsi nei due tempi supplementari: nel primo è la Serbia a domimare in lungo e in largo andando due volte vicina alla rete prima con Gudelj, murato da Marshall, e poi con Katai il cui tiro termina fuori di un soffio. Nella seconda parte dei tempi supplementari la stanchezza inizia a farsi sentire e le squadre fanno fatica ad affondare il colpo. Nulla di fatto quindi al termine dei 120' e spazio ai calci di rigore.

CALCI DI RIGORE - E' la Scozia a battere il primo calcio di rigore con Griffiths che non sbaglia, anche Tadic mette in rete. Brivido per il tiro di Jovic, ma Marshall tocca solo il pallone che finisce in rete così come il gol di McGregor. Continua la serie con Gudelj e McTominay. Anche McBurnie e Katai. McLean non sbagliano e all'ultimo è Mitrovic a farsi parare il rigore da Marshall e la Scozia, assente dal Mondiale del '98, torna a giocare l'Europeo.

Caicedo, parole al miele per la sua Maria: "Mi completa, devo ringraziarla per l'uomo che sono" - VD

Lazio, ecco l'aereo personalizzato: parte il countdown per il primo decollo verso Crotone - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE