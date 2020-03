Nations League 2021, sorteggiati i gironi: ecco le avversarie dell'Italia

Si è tenuto ad Amsterdam il sorteggio dei gironi per l'edizione 2020/2021 della Nations League, la competizione per Nazionali che intervalla Europei e Mondiali e che vede l'Italia nella massima divisione nella suddivisione operata in base al ranking UEFA delle selezioni nazionali. L'urna ha posto gli azzurri di Mancini nel gruppo 1 della Lega A insieme a Polonia, Bosnia-Erzegovina e Olanda. I match si giocheranno a partire da settembre 2020 e culmineranno, dopo fase a gironi e fase ad eliminazione diretta, con la finale programmata per giugno 2021. Di seguito tutti i raggruppamenti della competizione.

LEGA A

Gruppo 1: Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Olanda

Gruppo 2: Islanda, Danimarca, Belgio, Inghilterra

Gruppo 3: Croazia, Svezia, Francia, Portogallo

Gruppo 4: Germania, Ucraina, Spagna, Svizzera

LEGA B

Gruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria

Gruppo 2: Israele, Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia

Gruppo 4: Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Galles

LEGA C

Gruppo 1: Azerbaigian, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

Gruppo 3: Moldavia, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

LEGA D

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia, Isole Faroe

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

