Tavecchio: "Lazio da scudetto? Ipotesi da non scartare"

"Trasmettere Juventus-Inter a porte chiuse sarebbe stato un dramma per il sistema calcio". Così Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, commenta così il rinvio della super sfida dell'Allianz Stadium ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Dove vogliamo arrivare con questo paese? Se lei pensa di fare marketing con una mossa del genere si accomodi, ma è un suicidio. Le parole di Zhang? Non posso commentare le uscite di altri presidenti, dico solo che non c'entrano né Juventus né Inter, come fai a vendere i diritti televisivi così?". Al termine anche una battuta sulla lotta scudetto: "Il campionato è aperto, ci sono tre squadre in lizza. La Lazio sta facendo cose eccellenti, ad oggi non è da scartare che possa vincere il titolo".

